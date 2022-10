Deichtorhallen zeigen Werke aus der Sharjah Art Foundation

Unter dem Titel „In the Heart of Another Country“ präsentieren die Hamburger Deichtorhallen fast 150 Kunstwerke aus der Sammlung der Sharjah Art Foundation (Vereinigte Arabische Emirate). Viele Werke der 61 internationalen Künstlerinnen und Künstler wurden bisher selten oder nie außerhalb ihres ursprünglichen Zusammenhangs gezeigt, teilten die Deichtorhallen am Donnerstag mit. Mit der Schau, die bis zum 12. März zu sehen ist, wolle das Ausstellungshaus einen anderen Blick auf die Kunstgeschichte werfen - weg vom eurozentristischen Blick.