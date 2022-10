Beiersdorf erhöht Umsatzprognose

Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf wird dank einer anhaltend robusten Entwicklung optimistischer und erhöht seine Umsatzprognose. So soll das organische Wachstum 2022 bei neun bis zehn Prozent liegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mit. Dabei sind Währungs- sowie Portfolioeffekte ausgeklammert. Das Management zeigte sich zuversichtlich, das obere Ende der Spanne zu erreichen. Beiersdorf hob die Aussichten sowohl für die Konsumentensparte als auch für die Klebstoffsparte Tesa an. Der Ergebnisausblick bleibt unverändert.

Hamburg.

In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz um 16,9 Prozent auf 6,7 Milliarden Euro. Organisch lag das Plus bei 11,1 Prozent. Damit beschleunigte sich das Wachstum im dritten Quartal leicht, nachdem im ersten Halbjahr noch ein organisches Wachstum von 10,5 Prozent zu Buche stand. Beiersdorf profitierte von einer anhaltend starken Entwicklung bei Derma-Produkten wie Eucerin oder Aquaphor, auch Nivea konnte mit robusten Zuwächsen aufwarten. Die Luxuspflegemarke La Prairie erholte sich im dritten Quartal nach den Beeinträchtigungen durch die Teillockdowns in China in den ersten sechs Monaten. Tesa profitierte im dritten Quartal unter anderem von einem wieder besseren Geschäft mit Automobilherstellern.

