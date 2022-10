Quote der Teilzeit-Studierenden im Norden sehr niedrig

In Schleswig-Holstein liegt die Zahl der in Teilzeit Studierenden weit unter dem Bundesschnitt. Im Wintersemester 2020/21 studierten knapp 1300 Personen im nördlichsten Bundesland offiziell in Teilzeit. Das entspricht einer Qute von 1,9 Prozent (2019/20: 1,8 Prozent). Dies geht aus Daten des Statistischen Bundesamts hervor, die das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) in Gütersloh ausgewertet hat. Bundesweit lag der Anteil der Teilzeitstudierenden an allen Studierenden bei 7,8 Prozent. Die Zahl der Teilzeitstudierenden hat bundesweit mit 231.000 einen Höchststand erreicht.