Dritte Tarifrunde: IG Metall Küste verhandelt mit Nordmetall

Zur dritten Runde der Tarifgespräche in der Region Küste kommen in Bremen heute Vertreter der IG Metall und des Arbeitgeberverbands Nordmetall zusammen. Die Gewerkschaft fordert für die 130.000 Beschäftigen der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie 8,0 Prozent mehr Gehalt bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Von Nordmetall hatte es in den ersten beiden Verhandlungsrunden kein Angebot gegeben. Um 14.00 Uhr soll es von Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite Stellungnahmen zu den Gesprächen geben. Auch in den Tarifgebieten Bayern, Baden-Württemberg und Mitte sind am Donnerstag Verhandlungen geplant.

Die Gewerkschaft bereitet sich nach eigenen Angaben auf Warnstreiks vor. „Um am Verhandlungstisch voranzukommen, brauchen wir endlich ein vernünftiges Angebot von Nordmetall“, sagte Daniel Friedrich, Bezirksleiter der IG Metall Küste. Die Gewerkschaft vertritt im Norden Arbeitnehmer aus Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Bremen und dem nordwestlichen Niedersachsen.

Die Friedenspflicht läuft beim wichtigsten deutschen Tarifvertrag an diesem Freitag (28. Oktober) aus. Ab Samstag sind damit Warnstreiks möglich. Die Verhandlungen werden üblicherweise zunächst regional geführt, bis in einem intern verabredeten Pilotbezirk ein Modell-Kompromiss angestrebt wird, der dann von den übrigen Tarifgebieten übernommen werden kann. Seit 1999 wurden derartige Pilotabschlüsse ausschließlich in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und in einem Fall auch in Bayern verabredet.

