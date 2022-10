St. Pauli im Trainingslager nach Benidorm: Test gegen Werder

Das Fußball-Jahr 2023 beginnt für den FC St. Pauli mit einem Wintertrainingslager in Spanien. Wie der hanseatische Zweiligist am Mittwoch mitteilte, wird sich die Mannschaft von Trainer Timo Schultz vom 2. Januar des kommenden Jahres an eine Woche lang in Benidorm auf die am letzten Januar-Wochenende beginnende Rückrunde vorbereiten. Bereits Anfang dieses Jahres waren die Hamburger dort zu Gast gewesen.

Hamburg (dpa/lno) -.

Das Team wird die Reise an die Costa Blanca wie schon in diesem Januar erneut gemeinsam mit dem SV Werder Bremen antreten. Der Bundesligist wird am 4. Januar auch der erste Testspiel-Gegner der Hamburger im neuen Jahr sein. Der FC St. Pauli absolviert im Trainingslager am 8. Januar noch ein weiteres Testspiel, der Gegner steht noch nicht fest.

