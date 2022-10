Fettexplosion: Frau in Neumünster bei Küchenbrand verletzt

Bei einer Fettexplosion hat eine 40 Jahre alte Mutter in Neumünster Verbrennungen an Händen und Füßen erlitten. Die zwölf und vier Jahre alten Kinder blieben unverletzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Frau habe am Dienstag vergeblich versucht, einen Brand in der Küche mit Wasser zu löschen und dabei die Fettexplosion ausgelöst. Die Wohnung sei derzeit nicht bewohnbar, teilte die Polizei weiter mit. Fett entzündet sich bei einer Temperatur von 280 Grad Celsius selbst, versucht man diesen Brand mit Wasser zu löschen kommt es zu einer Fettexplosion.