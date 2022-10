Gegen Fachkräftemangel: Start des Pilotprojekts «GetOnSet»

Um etwas gegen den Fachkräftemangel in der Filmbranche zu tun, hat Hamburg das Pilotprojekt „GetOnSet“ gestartet. Dabei lernen 15 Trainees zwölf Monate lang die Arbeit verschiedener Gewerke am Filmset kennen - kombiniert mit einer theoretischen Ausbildung an der Hamburg Media School. Das Ziel: interessierte Menschen aus anderen Branchen fit machen für eine Zukunft in der Filmbranche. „Mit dem Programm öffnen wir Arbeitsuchenden die Tür in die spannende Welt des Films und wollen der Filmwirtschaft weiter gute Entwicklungschancen am Filmstandort Hamburg bieten“, sagte Kultursenator Carsten Brosda (SPD) am Mittwoch bei einem Besuch am Filmset der ZDF-Serie „Notruf Hafenkante“.

Hamburg (dpa/lno). Um etwas gegen den Fachkräftemangel in der Filmbranche zu tun, hat Hamburg das Pilotprojekt „GetOnSet“ gestartet. Dabei lernen 15 Trainees zwölf Monate lang die Arbeit verschiedener Gewerke am Filmset kennen - kombiniert mit einer theoretischen Ausbildung an der Hamburg Media School. Das Ziel: interessierte Menschen aus anderen Branchen fit machen für eine Zukunft in der Filmbranche. „Mit dem Programm öffnen wir Arbeitsuchenden die Tür in die spannende Welt des Films und wollen der Filmwirtschaft weiter gute Entwicklungschancen am Filmstandort Hamburg bieten“, sagte Kultursenator Carsten Brosda (SPD) am Mittwoch bei einem Besuch am Filmset der ZDF-Serie „Notruf Hafenkante“.

Konzipiert haben das Programm die MOIN Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein und die Hamburg Media School. Allein durch die neuen Streaming-Plattformen sei das Produktionsvolumen in Deutschland in den vergangenen Jahren massiv angestiegen. „Den Nachwuchsmangel merken wir in Hamburg auch bei den Dreharbeiten von Kinofilmen und Highend-Serien deutlich“, sagte Helge Albers, Geschäftsführer der MOIN Filmförderung.

Ein Grund für den Nachwuchsmangel im Filmbereich seien auch die fehlenden Ausbildungsberufe. Die meisten Filmschaffenden haben sich über Praktika und Assistenzjobs ihr Wissen und ihre Qualifikation angeeignet. „Mit unserem Modell schließen wir eine Lücke in der Film-Qualifizierung in Deutschland: Bislang fehlte es an Weiterbildungsprogrammen für Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger, die sowohl die Praxis im Unternehmen als auch ergänzende Grundlagen umschließen“, sagte Katharina Schaefer, Geschäftsführerin der Hamburg Media School. Die Vergütung der Trainees übernehmen die Filmunternehmen mit Unterstützung der beteiligten Partner.

