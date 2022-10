Mann soll Polizisten mit Pfefferspray angegriffen haben

Ein 27-Jähriger soll einen Polizisten nach einer Verkehrskontrolle in Kiel mit Pfefferspray angegriffen und ihn so verletzt haben, dass er im Krankenhaus behandelt werden musste. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, setzten der Beamte und sein Kollege nach der Attacke am Dienstag ebenfalls Pfefferspray ein. Sie überwältigten den 27-Jährigen, der danach auch wegen einer Augenreizung behandelt werden musste.