81-Jährige von Lkw überrollt: Fahrer ermittelt

Hamburg (dpa/lno). Nach dem tödlichen Verkehrsunfall in Hamburg-Hoheluft, bei dem eine 81-Jährige von einem Lastwagen überrollt wurde, gibt es neue Erkenntnisse. Anhand von Videoaufnahmen konnte die Polizei den mutmaßlichen Unfallverursacher ausfindig machen, wie die Beamten am Mittwoch mitteilten. Warum der 57-jährige Mann nach dem Zusammenstoß nicht anhielt, sondern weiterfuhr, müssen sie nun klären.

Der Lastwagen wies verdächtige Beschädigungen auf, sodass umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen erfolgten. Die ältere Dame wollte am Dienstagmittag die Straße an einem Zebrastreifen überqueren. Dabei geriet die 81-Jährige unter den Lkw. Reanimationsversuche von Ersthelfern und Rettern der Feuerwehr blieben erfolglos. Die Frau starb noch an der Unfallstelle.

