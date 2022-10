Abfall Prozess um umstrittenen Müllberg in Norderstedt beginnt

Bau- und Gewerbeanfälle sowie weiterer Müll liegen auf einem Gelände in Norderstedt.

Vor dem Amtsgericht Norderstedt startet heute der Prozess um einen Müllberg in der Stadt im Süden Schleswig-Holsteins, auf dem umweltschädliche Stoffe in großen Mengen illegal endgelagert worden sein sollen. Die Staatsanwaltschaft Kiel hat deswegen den ehemaligen Geschäftsführer sowie die frühere Betreiberin eines Transport- und Entsorgungsunternehmens angeklagt. Ihnen werden unerlaubter Umgang mit Abfällen und unerlaubtes Betreiben von Anlagen jeweils in einem besonders schweren Fall vorgeworfen.