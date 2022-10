Cannabisplantage in Hamburg entdeckt: Zwei Tatverdächtige

Die Polizei in Hamburg hat am Dienstagmorgen auf einem Gelände in Hamburg-Moorburg eine Cannabisplantage mit rund 200 Pflanzen entdeckt. Im Anschluss seien zwei Tatverdächtige ermittelt worden, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Es habe auch Durchsuchungen gegeben, unter anderem um mögliche Beweismittel sicherzustellen. Zuvor hatte das „Hamburger Abendblatt“ berichtet.