Kiosk-Räuber stellt sich in Hamburg der Polizei

Ein 21-jähriger Mann hat sich der Polizei gestellt und gestanden, Mitte Oktober zwei Hamburger Kioske mit einem Messer überfallen zu haben. Nach Polizei-Angaben vom Dienstag kam der mutmaßliche Räuber Ende vergangener Woche in Untersuchungshaft. Der Mann soll zunächst in einem Kiosk im Hamburger Stadtteil Barmbek-Nord einen 51-jährigen Angestellten und einen 47-jährigen Kunden mit einem Messer bedroht haben. Im Anschluss floh der Täter mit einer geringen Summe Bargeld. Am darauffolgenden Tag wurde bei einem Raubüberfall auf ein Kiosk im Stadtteil Osdorf ein 54-jähriger Angestellter mit einem Messer verletzt. Auch diese Tat gestand der Mann laut Polizei.