SG Flensburg-Handewitt startet in die European League

Nach zehn Jahren in Serie in der Champions League treffen die Norddeutschen nun auf unbekannte Gegner. SG-Coach Maik Machulla: «Wir sind heiß.»

Flensburg (dpa/lno). Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt startet am Dienstag (20.45 Uhr/DAZN) mit einem Heimspiel in die Vorrunde der European League. Zu Gast in der Flens-Arena ist der spanische Vertreter BM Benidorm. «Wir sind heiß und wollen gut in die Gruppenphase starten», kündigte SG-Trainer Maik Machulla an.

Personell sind die Flensburger bis auf den verletzt ausfallenden Spielmacher Jim Gottfridsson gut gerüstet. «Uns erwarten andere Laufwege, andere Ideen, andere Spieler und Trainer mit anderen Ansätzen», sagte Machulla über die eher unbekannten Gegner aus der European League. Es mache aber Spaß, «sich darauf vorzubereiten». Über den ersten Gegner aus Benidorm hat der 45-Jährige gelernt, dass der Tabellenfünfte der spanischen Liga «Dynamit» im Rückraum hat und «viel im Sieben-gegen-Sechs spielt».

© dpa-infocom, dpa:221024-99-246154/2 (dpa)