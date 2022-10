Nach Schulter-OP: Hinrunde für St.-Pauli-Abwehrchef beendet

Hamburg (dpa/lno). Für Innenverteidiger Jakov Medic vom FC St. Pauli ist die Hinrunde in der 2. Fußball-Bundesliga vorzeitig beendet. Wie die Hanseaten am Montag mitteilten, ist der 24 Jahre alte Abwehrchef zu Wochenbeginn in Hamburg erfolgreich an seiner lädierten Schulter operiert worden. Die Blessur hatte sich der Kroate am 14. Oktober im Hamburger Stadtderby gegen den HSV (3:0) zugezogen.

Damit stehen dem Kiezclub in diesem Jahr voraussichtlich beide Stamm-Innenverteidiger nicht mehr zur Verfügung. Denn es wird damit gerechnet, dass auch der an einer Schambeinverletzung laborierende Manndecker David Nemeth (21) die in der Hinrunde noch ausstehenden vier Punktspiele allesamt verpassen wird.

