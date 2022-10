SG Flensburg-Handewitt vor Debüt in der European League

Flensburg (dpa/lno). Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt starten in ein neues europäisches Abenteuer: Nach zuletzt zehn Teilnahmen in Serie in der Champions League steht für die Norddeutschen am Dienstag (20.45 Uhr/DAZN) das erste Spiel in der Gruppenphase der European League auf dem Programm. Gegner in der heimischen Flens-Arena ist der spanische Vertreter BM Benidorm.

«Wir hoffen, dass wir gut vorbereitet sind», sagte SG-Trainer Maik Machulla, dessen Team durch Platz vier in der vergangenen Saison das Ticket für die Königsklasse verpasst hatte, am Montag. Und betonte: «Es sind unbekannte Gegner, aber das macht den Reiz aus.»

Außer auf Benidorm treffen die Flensburger in ihrer Sechsergruppe bis Ende Februar noch auf PAUC Handball aus dem französischen Aix-en-Provence, Ystads IF aus Schweden, Valur Reykjavik aus Island und FTC Budapest aus Ungarn. Um sich für das Achtelfinale zu qualifizieren, muss die SG mindestens Vierter werden. Fernziel ist aber die Teilnahme am Finalturnier, dessen Austragungsort am 27. und 28. Mai kommenden Jahres noch nicht feststeht.

Machulla: «Uns erwarten andere Laufwege, andere Ideen, andere Spieler und Trainer mit anderen Ansätzen. Es macht Spaß, sich darauf vorzubereiten.» Über den ersten Gegner aus Benidorm hat der 45-Jährige gelernt, dass der Tabellenfünfte der spanischen Liga «Dynamit» im Rückraum hat und «viel im Sieben-gegen-Sechs spielt». Begegnen wollen die Norddeutschen den Iberern mit ihrem Tempospiel. Machulla: «Das muss im Fokus sein.»

Personell sind die Flensburger bis auf den verletzt ausfallenden Spielmacher Jim Gottfridsson gut gerüstet. «Wir sind heiß und wollen gut in die Gruppenphase der European League starten», kündigte Machulla an.

© dpa-infocom, dpa:221024-99-244082/2 (dpa)

