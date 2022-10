Eine Million Euro Schaden durch Feuer in Autohaus

Heide (dpa/lno). Bei dem Brand in einem Autohaus in Heide am Sonntag ist ein Schaden von rund einer Million Euro entstanden. Das Gebäude und die darin befindlichen Fahrzeuge seien durch das Feuer vollständig zerstört worden, teilte die Polizei am Montag mit. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauerten an.

Das Feuer war nach Angaben eines Feuerwehrsprechers von Sonntag am frühen Sonntagmorgen im Bereich einer Werkstatt ausgebrochen. Etwa 150 Einsatzkräfte waren vor Ort. Ein Übergreifen der Flammen auf eine benachbarte Tankstelle und weitere Gebäude konnten verhindert werden.

