Skrzybski und Defensive: Erfolgsgaranten von Holstein Kiel

Kiel (dpa/lno). Steven Skrzybski bleibt der Erfolgsgarant von Holstein Kiel. Beim 1:1 gegen den SV Darmstadt 98 gelang ihm bereits der neunte Saisontreffer. Nach zwölf Spieltagen traf er nun schon öfter als in den vergangenen vier Spielzeiten zusammen. Der 29-Jährige ist der überragende Torjäger der 2. Bundesliga und hat zudem vier Treffer vorbereitet - auch die 13 Scorer-Punkte sind Liga-Bestwert. . «Er hat einen Lauf. Ihm kommt zugute, dass er nun schon längere Zeit ohne Verletzungen spielen kann», lobte Trainer Marcel Rapp.

Bei den vorherigen siegreichen Spielen gegen den 1. FC Heidenheim und den 1. FC Nürnberg hatte der 29-Jährige sogar jeweils doppelt getroffen. Am Böllenfalltor kamen die Norddeutschen nicht über ein Unentschieden hinaus, weil Matthias Bader bei einem Konter in der 72. Minute den allerdings verdienten Ausgleich für Darmstadt erzielte.

Skrzybski betrachtete das Ergebnis als leistungsgerecht: «In der ersten Halbzeit hatten wir mehr vom Spiel, aber weil Darmstadt nach der Pause von Minute zu Minute den Druck erhöht hat, geht das 1:1 am Ende in Ordnung, sodass wir mit dem Punkt durchaus leben können.» Holstein ist nun seit vier Spielen unbesiegt. «Wir haben in den vergangenen Wochen eine gute Entwicklung genommen», stellt Torwart Thomas Dähne fest und betrachtet auch das Remis beim Favoriten als Erfolg: «Letztlich haben wir den Punkt beim Tabellenführer geholt.»

Ein Grund für die Erfolgsserie der Kieler ist neben der Treffsicherheit von Skrzybski auch die stabilere Defensive. Zuvor hatten die Norddeutschen auch die Spiele gegen den Hamburger SV (2:3) und Arminia Bielefeld (2:4) weitestgehend dominiert, aber sieben Gegentore in zwei Spielen kassiert. In der Punktspielpause Ende September ereignete sich zudem in einem Testspiel gegen den Ligakonkurrenten Eintracht Braunschweig ein desaströses 0:7.

Seitdem legt die Mannschaft größeren Wert auf defensive Stabilität und kassierte in den zurückliegenden vier Spielen nur noch fünf Gegentore. Sogar der verletzungsbedingte Ausfall von Rechtsverteidiger Timo Becker wurde gut kompensiert, indem Mittelfeldspieler Marvin Schulz umfunktioniert wurde und in dieser Funktion gut auftritt.

Vor der WM-Pause stehen den Schleswig-Holsteinern mit dem Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf am Samstag, den Partien beim Karlsruher SC und dem FC St. Pauli (5/8. November) sowie dem Heimspiel gegen Hannover 96 (11. November) noch vier Partien vor bevor. Mittelfeldspieler Patrick Erras hofft, dass die ungeschlagene Serie weiterhin bestehen wird: «Wir wollen an die Leistung anknüpfen und dann schauen, was dabei herauskommt.»

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

© dpa-infocom, dpa:221023-99-229712/3 (Oliver Jensen, dpa)