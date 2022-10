Dithmarschen Feuer in ehemaligem Autohaus in Heide

Heide (dpa/lno). In einem ehemaligen Autohaus ist in Heide ein Feuer ausgebrochen. Wie ein Sprecher der Feuerwehr am Sonntagmorgen berichtete, hatten sich die Flammen am frühen Morgen im Bereich einer Werkstatt ausgebreitet. Die Ursache war zunächst unklar. Etwa 150 Einsatzkräfte waren vor Ort.

Am Sonntagmorgen war der Brand weitestgehend gelöscht, wie der Sprecher weiter sagte. Teile des Gebäudes sollten eingerissen werden, um an verbleibende Brandnester heranzukommen. Ein Übergreifen der Flammen auf eine benachbarte Tankstelle und weitere Gebäude konnte verhindert werden. Angaben zur Höhe des Schadens gab es zunächst nicht.

Die Kriminalpolizei übernahm nach Angaben einer Polizeisprecherin die Ermittlungen. Die angrenzende Straße musste im Rahmen des Löscheinsatzes gesperrt werden. Zuvor hatte der Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag «shz.de» über den Brand berichtet.

