Betrunkener fährt Auto ins Gleisbett

Eggebek (dpa/lno). Ein betrunkener Mann hat sein Auto an einem Bahnübergang der Strecke Flensburg-Hamburg ins Gleisbett gefahren und ist geflüchtet. Zu einem schweren Unfall sei es am Samstagabend bei Eggebek (Kreis Schleswig-Flensburg) nur deshalb nicht gekommen, weil ein herannahender Zug aus Schweden auf dem Weg nach Hamburg auf dem Gegengleis fuhr, teilte die Bundespolizei am Sonntag mit. Bei der Schnellbremsung des Zuges wurde niemand verletzt. Die Strecke wurde vorübergehend gesperrt.

Der 50-jährige Autofahrer flüchtete, nachdem er seinen Wagen festgefahren hatte. Eine Polizeistreifei griff ihn jedoch auf. Der Mann hatte einen Atemalkoholwert von 1,8 Promille. Auf ihn kommen Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr zu.

