Hamburg (dpa/lno). Wegen mehrerer sich übergebender Kinder ist die Feuerwehr am Donnerstag zu einer Kita in Hamburg-Schnelsen ausgerückt. Ob das Norovirus die Ursache sei, sei noch nicht geklärt, aber der Verdacht liege nahe, teilte ein Sprecher des Konzerns mit, zu dem die Kita gehört. Die Kinder wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren.

© dpa-infocom, dpa:221020-99-199858/3 (dpa)