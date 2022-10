HSV-Profi Glatzel zurück auf dem Platz

Hamburg (dpa/lno). Fußball-Zweitligist Hamburger SV kann im Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Magdeburg auf seinen Torjäger Robert Glatzel zurückgreifen. Der 28 Jahre alte Stürmer, der in dieser Saison bereits sieben Tore erzielt hat, trainierte nach überstandenen Rückenproblemen am Donnerstag wieder. Ebenso ist Mittelfeldakteur Laszlo Benes nach grippalem Infekt zurück im Mannschaftstraining. Das teilte der HSV mit. Die Hamburger müssen gegen Magdeburg auf den gesperrten Kapitän Sebastian Schonlau sowie die verletzten Außenspieler Bakery Jatta und Moritz Heyer verzichten. Beide erlitten im DFB-Pokalspiel bei RB Leipzig (0:4) Bänderrisse im Sprunggelenk und fallen mehrere Wochen aus. Bislang sind für die Partie am Sonntag 52.500 Karten verkauft worden. Aus Magdeburg werden rund 7000 Anhänger erwartet.

