Rapp freut sich «brutal aufs Spiel» beim Tabellenführer

Kiel (dpa/lno). Hostein Kiel steht in der 2. Fußball-Bundesliga vor einem Härtetest. Die Schleswig-Holsteiner müssen am Freitag (18.30 Uhr/Sky) beim Spitzenreiter Darmstadt 98 antreten. «Es wird eine Mannschaft auf uns treffen, die eine sehr gute Form hat», sagte Trainer Marcel Rapp am Mittwoch. Der Coach lobte die Hessen als «sehr gut organisiert» und nannte den Pokalsieg gegen den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach (2:1) am Dienstagabend verdient. Rapp befüchtet, dass insbesondere Darmstadts «herausragende Stürmer» die Kieler am Freitagabend beschäftigen werden. Die Hessen haben seit 13 Pflichtspielen (zehn Siege) nicht verloren.





Der Holstein-Trainer sieht dennoch Siegchancen beim Tabellenführer. «Wir spielen seit Wochen mehr als ordentlichen Fußball», sagte er. Sein Team hat zuletzt beim 1. FC Nürnberg (3:2) und gegen den 1. FC Heidenheim (3:1) gewonnen und sich in der Tabelle auf Platz sechs geschoben.





«Wir freuen uns brutal aufs Spiel. Da gibt es nicht viel Schöneres», meinte der Trainer. Der 43-Jährige stellte vor allem seinen Torjäger Steven Skrzybski heraus, der den Unterschied ausmache. Der Mittelfeldakteur hat bereits acht Tore in dieser Saison erzielt.





Die Kieler müssen auf einige Profis verzichten. Timo Becker und Marco Komenda fallen weiterhin verletzt aus. Alexander Mühling hat Probleme mit dem Sprunggelenk, Fiete Arp ist krank und Benedikt Pichler trainiert zwar wieder, muss sich aber noch gedulden.

