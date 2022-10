Unfall Zwei Männer nach Unfällen in Hamburg in Lebensgefahr

Hamburg (ots). Zwei Verkehrsteilnehmer schweben nach Unfällen in Hamburg in Lebensgefahr. Die beiden Männer im Alter von 65 und 37 Jahren wurden bei separaten Unglücken lebensgefährlich verletzt und anschließend in Krankenhäuser eingeliefert, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde der 65-jährige Fußgänger in Lohbrügge von einem Lkw erfasst, nachdem er am Dienstagmittag die Straße betreten hatte. Der 56-jährige Lkw-Fahrer konnte die Kollision nicht verhindern.

Der zweite Unfall ereignete sich in Farmsen, als zwei Fahrzeuge mit hoher Geschwindigkeit kollidierten. Nach Angaben der Polizei kam der 37-Jährige mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Die zwei 21-jährigen Insassen des zweiten Wagens wurden bei dem Unfall vom Dienstagabend leicht verletzt. Warum die Autos gegeneinander prallten, war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf ein verbotenes Autorennen.

© dpa-infocom, dpa:221019-99-182604/2 (dpa)