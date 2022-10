Wärmebus auf Spendentour: Sammelaktion in Hamburg

Hamburg (dpa/lno). Pünktlich zum Beginn der kalten Jahreszeit begibt sich ein Wärmebus wieder auf Spendentour in Hamburg. Zum dritten Jahr in Folge unterstützt der Bus der Hamburger Hochbahn AG damit die Aktion #wärmegeben von Hanseatic Help, hieß es in einer gemeinsamen Pressemitteilung vom Mittwoch. Der gemeinnützige Verein will mit der Aktion verhindern, dass Menschen in den Wintermonaten frieren müssen - insbesondere die, die kein festes Dach über dem Kopf haben.

An drei Samstagen soll der Wärmebus zwischen 11.00 Uhr und 17.00 Uhr dafür Spenden in der Stadt einsammeln. Der Auftakt der Aktion ist für den 22. Oktober am Jungfernstieg geplant. Es folgen dann ein Sammelpunkt am Kampnagel am 5. November und einer am Alstertal Einkaufszentrum am 19. November. Gebraucht wird alles, was warm hält - von Winterkleidung über Schlafsäcke bis hin zu wetterfesten Schuhen und Zelten.

© dpa-infocom, dpa:221019-99-180129/2 (dpa)