Schleswig-Holstein plant Welcome Center für Fachkräfte

Kiel (dpa/lno). In Schleswig-Holstein soll ein Willkommenszentrum (Welcome Center) für ausländische Fachkräfte entstehen. Das teilte Wirtschafts- und Arbeitsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) am Montag nach einem Gespräch mit dem Chef der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit, Markus Biercher, mit. «Unser Ziel ist es, alle Potenziale auf dem Arbeitsmarkt auszuschöpfen», sagte Madsen. Dazu gehöre es, junge Menschen für eine Ausbildung zu begeistern, Langzeitarbeitslose in den Arbeitsmarkt zu integrieren, die Erwerbstätigkeit bei Frauen zu erhöhen und die Fachkräfteeinwanderung zu erleichtern. Er sprach von einer drohenden Lücke von 180 000 Fachkräften bis zum Jahr 2035.

Das Welcome Center soll im kommenden Jahr entstehen. Dort sollen sowohl ausländische Fachkräfte als auch Unternehmen aus Schleswig-Holstein Hilfe und Informationen bekommen. «Wir wollen die Fachkräfte mit unserer Bürokratie nicht wieder verjagen, sondern sie so gut es geht unterstützen», so Madsen.

Nach Bierchers Überzeugung bleibt trotz der Folgen des Ukraine-Krieges und trotz gesunkener Konjunkturerwartungen das Thema Fachkräftesicherung die zentrale Herausforderung. Die Wettbewerbsfähigkeit und die Wachstumschancen ganzer Branchen und Regionen könnten allein durch ausreichend verfügbare Arbeits- und Fachkräfte gesichert werden.

Die Herausforderungen auf dem Arbeitsmarkt haben sich nach Madsens Angaben im Vergleich zu den letzten zehn bis zwölf Jahren deutlich verändert. Früher habe die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit im Fokus gestanden, jetzt sei es die Sicherung von Arbeits- und Fachkräften. 2014 habe es in Schleswig-Holstein noch mehr als 100.000 Arbeitslose und eine Arbeitslosenquote von 6,8 Prozent gegeben. Vor der Corona-Pandemie im Jahr 2019 waren es weniger als 80.000 Arbeitslose bei einer Arbeitslosenquote von 5,1 Prozent. «Und auf diesen Stand bewegen wir uns jetzt wieder zu», sagte der Minister.

© dpa-infocom, dpa:221017-99-159550/2 (dpa)