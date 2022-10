Kleine Regentropfen hängen in einem Spinnennetz.

Wetter Bewölkt und regnerisch in Hamburg und Schleswig Holstein

Hamburg/Kiel (dpa/lno). Die Menschen in Hamburg und Schleswig Holstein erwartet am Donnerstag ein stark bewölkter und regnerischer Tag. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes sorgt ein Tiefausläufer von der Nordsee zwar für milde Temperaturen, aber auch für wechselhaftes Wetter. Die Höchsttemperaturen liegen bei 13 Grad. In der Nacht zum Freitag lockert sich der Regen vorübergehend auf und es kommt nur noch zu einzelnen Schauern. Die Temperaturen sinken auf 11 bis 8 Grad, auf Helgoland auf 13 Grad.

