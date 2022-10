Prozess gegen ehemalige KZ-Sekretärin geht bis Ende 2022

Itzehoe (dpa/lno). Das Landgericht Itzehoe hat weitere Termine für den Prozess gegen eine ehemalige Sekretärin im KZ Stutthof bekannt gegeben. Bis Jahresende sind neun Sitzungen geplant, die letzte für den 20. Dezember, wie das Gericht am Mittwoch mitteilte. Das nächste Mal sollen die Verfahrensbeteiligten am 8. November zusammenkommen. Das Gericht hat bereits 33 Verhandlungstage seit dem 30. September 2021 absolviert.

Angeklagte ist die die 97 Jahre alten Irmgard F. Ihr wird Beihilfe zum systematischen Mord an mehr als 11.000 Gefangenen vorgeworfen. Diese Beihilfe habe sie als Zivilangestellte in der Kommandantur des Lagers bei Danzig geleistet, wo sie von Juni 1943 bis April 1945 als Schreibkraft arbeitete, heißt es in der Anklage.

Ende September hatte der Vorsitzende Richter Dominik Groß bekannt gegeben, dass er selbst, die berichterstattende Richterin der Kammer sowie der historische Sachverständige Stefan Hördler das ehemalige Lager in Augenschein nehmen wollen. Die Reise zu der Gedenkstätte in Polen sollte Anfang November stattfinden.

