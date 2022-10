SPD fordert Fristverlängerung bei Grundsteuer

Kiel (dpa/lno). Gut zwei Wochen vor dem Ende der Abgabefrist für die Grundsteuererklärungen am 31. Oktober hat die SPD-Fraktion im Landtag in Schleswig-Holstein eine Verlängerung gefordert. Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) habe den Umsetzungsaufwand falsch eingeschätzt und es versäumt, ausreichend personelle und organisatorische Vorbereitungen zu treffen, kritisierte die finanzpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Beate Raudies am Mittwoch.

Es gebe noch enormen Erklärungs- und Beratungsbedarf, wie die Informationsveranstaltungen in den vergangenen Wochen bewiesen hätten. Die Landesregierung hätte früher in die Offensive gehen müssen. Viele Fragen seien noch offen und viele Menschen mit den Formularen überfordert. «Das sorgt verständlicherweise für großen Frust bei den Betroffenen mit dem Ergebnis, dass aktuell gerade einmal 35,5 Prozent der Erklärungen abgegeben sind.»

Bundesfinanzminister Christian Lindner hatte kürzlich eine Fristverlängerung für die Grundsteuererklärung angelegt. Zuständig sind dafür aber die Bundesländer.

