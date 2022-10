Nordische Filmtage Lübeck präsentieren 173 Filme

Lübeck (dpa/lno). Die Nordischen Filmtage in Lübeck präsentieren vom 2. bis zum 6. November 173 Filme. Das Publikum kann die Werke in 212 Kinovorführungen erleben, wie die Veranstalter am Mittwoch mitteilten. Mehr als 70 Prozent des Angebots stehe aber auch deutschlandweit als Stream zur Verfügung.

Während der 64. Nordischen Filmtage werden zwölf Preise im Gesamtwert von 63.000 Euro verliehen, darunter der neu gestiftete Preis für den besten baltischen und nordischen Kurzfilm sowie der undotierte Ehrenpreis des Festivals. Zur Eröffnung am 2. November gibt es nach Angaben der Veranstalter den Dokumentarfilm «Music for Black Pigeons» von Jørgen Leth und Andreas Koefoed, die beide auch in Lübeck erwartet werden.

Den Ehrenpreis erhält im Rahmen der Eröffnung im Cinestar Filmpalast Lübeck der isländische Regisseur Friðrik Þór Friðriksson. «Friðrik hat das neue isländische Kino geprägt wie kein anderer», teilte der Künstlerischer Leiter Thomas Hailer mit. Er sei mit fast all seinen Filmen bei den Nordischen Filmtagen gewesen und habe im Laufe der Jahre drei Preise in verschiedenen Sektionen gewonnen. «Wir freuen uns und sind stolz, dass wir ihn zur Verleihung des Ehrenpreises wieder in Lübeck begrüßen dürfen.»

© dpa-infocom, dpa:221012-99-98796/3 (dpa)