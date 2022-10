St.-Pauli-Sportchef Bornemann: Jobgarantie für Schultz

Hamburg (dpa/lno). Sportchef Andreas Bornemann vom FC St. Pauli hat Trainer Timo Schultz vor dem Stadtderby in der 2. Fußball-Bundesliga gegen den Hamburger SV eine Jobgarantie gegeben. «Ich bin nicht dafür bekannt, in solchen Situationen die vermeintlich naheliegendste Lösung, den Trainer auszutauschen, gewählt zu haben», sagte St. Paulis Sportchef Andreas Bornemann der «Bild-Zeitung (Mittwoch) trotz der Negativserie von zuletzt sieben Punktspielen ohne Sieg für die Hamburger.

Er verwies in diesem Zusammenhang auf eine Phase in der Saison 2020/21. Damals lag der Kiezclub wochenlang auf einem Abstiegsplatz, ehe sich das Team in einer starken Rückrunde unter Ex-Profi Schultz (45) noch bis auf Tabellenplatz zehn verbesserte.

«Wir haben vor rund zwei Jahren eine ähnlich prekäre Situation zusammen gemeistert», erklärte der 51 Jahre alte Sportdirektor. Und er ergänzte: «Ich würde mir wünschen und ich bin auch davon überzeugt, dass uns das wieder gelingt.» Vor dem Duell mit Spitzenreiter HSV am Freitag (18.30 Uhr/Sky) belegt der FC St. Pauli in der Tabelle lediglich den 14. Rang.

Schultz war am Mittwoch zuversichtlich. «Ein Derby kannst du ausklammern von irgendwelchen Trends, der Tabellensituation und dem Rest der Saison», sagte er auf der Pressekonferenz zum Spiel. «Da wird es einfach 90 Minuten zur Sache gehen.» Die zuletzt angeschlagenen Leistungsträger Leart Paqarada und Jackson Irvine können laut Schultz wieder mitwirken, dagegen fällt Innenverteidiger David Nemeth (Adduktorenprobleme) aus.

