Zug fährt in Schafherde und tötet sechs Tiere

Beringstedt (dpa/lno). Ein Zug der Nordbahn ist am Dienstagabend im Kreis Rendsburg-Eckernförde in eine Schafherde gefahren und hat sechs Tiere getötet. Der Triebfahrzeugführer habe zwar eine Schnellbremsung eingeleitet, sei aber nicht rechtzeitig vor den Tieren zum Stehen gekommen, teilte die Bundespolizei am Mittwoch mit. Fahrgäste seien bei dem Unfall in der Nähe von Beringstedt nicht verletzt worden. Gegen den Besitzer der kleinen Herde von zehn Tieren sei ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet worden. Warum sich die Tiere in der Nähe der Bahngleise aufgehalten hatten, sei unklar, teilte die Bundespolizei weiter mit.

