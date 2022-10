HSV-Torhüter Heuer Fernandes kehrt ins Training zurück

Hamburg. Fußball-Zweitligist Hamburger SV kann wieder mit Torhüter Daniel Heuer Fernandes planen. Der 29 Jahre alte Schlussmann der Hanseaten hat seinen Magen-Darm-Infekt auskuriert und ist am Dienstag ins Mannschaftstraining des Zweitliga-Tabellenführers zurückgekehrt. Der Stammkeeper, der das HSV-Heimspiel am Samstag gegen den 1. FC Kaiserslautern (1:1) verpasst hatte, dürfte damit am Freitag (18.30 Uhr/Sky) im Stadtderby beim FC St. Pauli zwischen die HSV-Pfosten zurückkehren. Gegen Kaiserslautern hatte ihn Matheo Raab (23) vertreten.

