Mann nach Schüssen auf Sohn in Glückstadt festgenommen

Glückstadt (dpa/lno). Im Zuge eines Streits soll ein 64-Jähriger in Glückstadt (Kreis Steinburg) in Richtung seines Sohnes geschossen haben. Der 33-Jährige blieb unverletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Vater wurde kurz nach dem Vorfall in der Nacht zum Samstag von Beamten festgenommen. Sie stellten seine Waffe sicher.

Gegen Mitternacht waren Vater und Sohn vor einer Kneipe zunächst verbal aneinander geraten. Nach dem Schuss flüchtete der Tatverdächtige zunächst in einem Fahrzeug. Gegen ihn wird wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Mangels Haftgründen kam der 64-Jährige wieder auf freien Fuß.

