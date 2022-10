Fußgänger finden Leiche in Flensburger Brachgebiet

Flensburg (dpa/lno). In einem bewaldeten Brachgebiet in Flensburg haben Passanten eine Leiche gefunden. Nach ersten Erkenntnissen handele es sich um den Körper eines Mannes, der vermutlich schon länger dort in einem Bach gelegen habe, teilte die Polizei am Montag mit. Die Identität des Mannes und wieso er starb, blieb zunächst unklar und wird nun ermittelt. Hinweise auf Fremdverschulden gebe es vorerst nicht, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Leiche wurde am Sonntagnachmittag weit abgelegen von der Straße gefunden.

