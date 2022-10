Fahrer privater Busunternehmen im Norden streiken

Kiel (dpa/lno). Fahrer des privaten Busbetriebes sind in Schleswig-Holstein am Montag in einen bis zu fünf Tage dauernden Warnstreik getreten. Die Gewerkschaft gehe davon aus, dass sich daran die meisten Fahrer der betroffenen Unternehmen beteiligten, sagte ein Verdi-Sprecher am Montag in Kiel. Pendler müssen sich deshalb auf den Ausfall von Busverbindungen in weiten Teilen Schleswig-Holsteins einstellen.

Am heutigen Montag wollten Arbeitgeber und Gewerkschaft in Kiel (10.00 Uhr) ihre Verhandlungen fortsetzen. Sollte es dabei eine Einigung geben, will Verdi den Warnstreik vorzeitig beenden.

Verdi fordert für die rund 1900 Beschäftigten eine Erhöhung der Tarife von 1,95 Euro pro Stunde bei einer Laufzeit des Tarifvertrages von zwölf Monaten, ebenfalls 1,95 Euro mehr für Werkstattmitarbeiter sowie die Übernahme des Jahresbeitrages einer Solidarkasse. Der Omnibusverband Nord (OVN) hat neben 300 Euro Inflationszuschuss bei einer Laufzeit von 30 Monaten eine Lohnerhöhung von 3,5 Prozent zum 1. Oktober angeboten, eine Erhöhung von 2 Prozent zum 1. Oktober 2023 sowie eine weitere Erhöhung zum 1. Oktober 2024.

© dpa-infocom, dpa:221010-99-71839/2 (dpa)