Prozess nach tödlichen Stichen auf Großvater endet

Lübeck. Der Prozess gegen einen 18-Jährigen, der seinen Großvater erstochen haben soll, endet voraussichtlich am Montag am Landgericht Lübeck (Verhandlungsbeginn 9.00 Uhr). Geplant sind nach Angaben des Gerichts Plädoyers und Urteil. Die Staatsanwaltschaft wirft dem jungen Mann vor, im März in Geesthacht mehrfach mit einem Messer auf den 70-Jährigen eingestochen zu haben. Dabei sei er betrunken gewesen.

Zu Prozessbeginn hatte der Angeklagte ausgesagt, sein Großvater habe ihm Vorhaltungen wegen seines Alkoholkonsums gemacht. Als dieser ihm dann gedroht habe, ihn in die Psychiatrie einweisen zu lassen, sei es zu einer Rangelei gekommen. In deren Verlauf sei es zu den Stichverletzungen gekommen.

