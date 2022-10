Polo-Herren weiter im Aufwind, GTHGC-Damen überraschen

Hamburg (dpa/lno). Die Hockey-Herren vom Hamburger Polo Club haben das hanseatische Topspiel beim Club an der Alster Hamburg deutlich für sich entscheiden können. Am Samstag setzte sich die Mannschaft von Trainer Matthias Witthaus beim Lokalrivalen 6:2 (3:1) durch und machte damit nach dem missglückten Saisonstart weiter Boden in der Tabelle gut. Tags darauf kam der aktuelle Vierte der B-Staffel beim Zweiten Berliner HC zu einem späten 2:2 (1:0). Kane Russell traf in der 58. Minute per Strafecke noch zum Ausgleich für den deutschen Vizemeister.

Ein Wechselbad der Gefühle erlebte der Harvestehuder THC. Konnte die Mannschaft von Christoph Bechmann am Samstag noch einen 5:1 (2:0)-Erfolg beim Düsseldorfer HC feiern, endete das Gastspiel beim Titelverteidiger Rot-Weiss Köln tags darauf mit einer 0:5 (0:2)-Niederlage.

Bei den Damen sorgte der Großflottbeker THGC Hamburg derweil für eine große Überraschung. Dank der Treffer der Argentinierin Agustina Gorzelany, die per Strafecke (13.) und Siebenmeter (55.) erfolgreich war, sowie Jette Fleschütz (58.), siegte der Außenseiter beim deutschen Meister Düsseldorfer HC mit 3:1 (1:0). Die Alster-Damen unterlagen dagegen im Topspiel der B-Staffel mit 2:4 (1:1) bei Spitzenreiter Mannheimer HC.

