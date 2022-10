Sieg beim «Club»: Holstein Kiel kann Abwärtstrend stoppen

So hat sich Trainer Rapp das vorgestellt. Nach zuvor vier Niederlagen in Serie zeigt das Holstein-Team eine Halbzeit lang in Nürnberg eine positive Reaktion - und sofort stellt sich der Erfolg ein.

Nürnberg (dpa/lno). Holstein Kiel hat den Abwärtstrend in der 2. Fußball-Bundesliga gestoppt. Im Gastspiel beim 1. FC Nürnberg setzten sich die Norddeutschen am Sonntag dank einer klaren Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit und nach zuvor vier sieglosen Partien verdient mit 3:2 (0:1) durch. Vor 28.518 Zuschauern erzielten die starken Steven Skrzybski (62./80.) und Fabian Reese (66.) die Tore für die Kieler, die sich durch den Erfolg in die obere Tabellenhälfte verbesserten. Lino Tempelmann (39.) und Christoph Daferner (90.+4) trafen für den FCN, der dagegen weiter tief in der Abstiegszone steckt.

«Wir haben heute die richtige Reaktion gezeigt, in der Halbzeitpause ist es auch schon mal etwas lauter geworden», berichtete Matchwinner Skrzybski nach dem Spiel beim TV-Sender Sky. Und ergänzte: «Das hat man hat an unserem Auftritt in der zweiten Halbzeit gesehen.» Torhüter Thomas Dähne sah den Spielverlauf ganz ähnlich: «In der ersten Halbzeit kam von uns zu wenig, in der zweiten waren wir richtig gut.»

Bei der Premiere des neuen FCN-Trainers Markus Weinzierl wurden die auf drei Positionen in der Startelf veränderten Gäste früh in die eigene Hälfte zurückgedrängt. KSV-Schlussmann Dähne parierte stark gegen Jens Castrop (6.) sowie doppelt gegen Fabian Nürnberger und Tempelmann (19.). Verteidiger Simon Lorenz rettete noch zweimal im Sitzen gegen Erik Wekesser (37.), ehe Dähne bei Tempelmanns Flatterball aus gut 20 Metern nicht gut aussah, weil der Schuss zwar scharf, aber nicht platziert war. Die Kieler hätten zwar fast umgehend geantwortet, doch Lewis Holtby scheiterte an «Club»-Keeper Christian Mathenia (41.).

Nach dem Wechsel wollte KSV-Coach Marcel Rapp mit der Hereinnahme von Kwasi Wriedt und Jonas Sterner mehr Schwung in die Kieler Aktionen bringen. Mit Erfolg: Beinahe hätte Skrzybski schon zugeschlagen, doch er köpfte Reeses Maßflanke frei stehend vorbei (55.). Sieben Minuten später funktionierte beider Zusammenspiel dann aber perfekt und brachte den Ausgleich.

Und es kam noch besser für die Kieler, als Reese für die KSV-Führung sorgte. Die Vorlage kam diesmal von Skrzybski, der mit seinem zweiten Treffer die Entscheidung brachte. Daferners Anschlusstor kam zu spät, die Partie wurde gar nicht wieder angepfiffen.

© dpa-infocom, dpa:221009-99-63538/3 (dpa)

