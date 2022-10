2. Bundesliga Holstein Kiel will in Nürnberg Sieglosserie stoppen

Nürnberg (dpa/lno). Holstein Kiel will eine Aufholjagd starten. Die Schleswig-Holsteiner haben durch vier sieglose Spiele in der 2. Fußball-Bundesliga an Boden verloren. Jetzt wollen sie den Negativtrend am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) mit einem Sieg beim 1. FC Nürnberg stoppen. Die Kieler sind der erste Rivale der Nürnberger nach deren Trainerwechsel. Markus Weinzierl hat das Team von Robert Klauß übernommen. «Ziel ist es, zu Hause zu gewinnen», sagte Weinzierl. Kiels Rapp gab sich optimistisch, dies verhindern zu können: «Ich bin guter Dinge, dass wir erfolgreich zurückkommen.»

© dpa-infocom, dpa:221008-99-54672/2 (dpa)