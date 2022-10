Bienenfreunde aus ganz Deutschland zum Imkertag erwartet

Hamburg (dpa/lno). Bienen, Klima, Honig - das sind die Themen, die am Wochenende beim 66. Deutschen Imkertag in Hamburg im Fokus stehen. «Imker müssen sich ständig fortbilden», sagte die Vorsitzende des Imkerverbands Hamburg, Edda Gebel, der Deutschen Presse-Agentur. Dies sei besonders wichtig in Zeiten, in denen Imkern im Trend liege. «Imkern ist kein Meerschweinchenhalten», betonte sie.

Ein Bienenvolk zu bewirtschaften, sei eine große Verantwortung. «Man braucht das Wissen», sagte die Hobby-Imkerin. Wer sich auf gut Glück ein Bienenvolk im Internet bestelle, um das Imkern mal auszuprobieren, mache einen großen Fehler. Die meisten würden scheitern und die Bienenvölker im Winter sterben, warnte Gebel.

Dass Bienen auch gestohlen werden, weiß Claudia Leiß von der Imkerversicherung Gaede & Glauerdt. Alle 19 Landesverbände, die Teil des Deutschen Imkerbundes sind, sind dort versichert. Seit 2017 habe es allein in Hamburg 18 Diebstähle ganzer Bienenvölker und zehn Fälle von Vandalismus gegeben.

Der Hamburger Imkerverband zählt nach eigenen Angaben rund 1000 Mitglieder, die mehr als 5500 Bienenvölker bewirtschaften. In den Sommermonaten kann ein Bienenvolk aus bis zu 80.000 Bienen bestehen.

Laut Justizbehörde, bei der sich Bienenhalter nach der Bienenseuchen-Verordnung melden müssen, gibt es in Hamburg zurzeit 1691 Bienenhalter.

