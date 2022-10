Zahl der Kitas und betreuten Kinder in Hamburg gestiegen

Hamburg (dpa/lno). In Hamburg ist die Zahl der Kindertagesstätten und der dort betreuten Kinder im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Am 1. März dieses Jahres gab es in der Hansestadt 1165 Kitas, in denen 85.972 Kinder betreut wurden, wie das Statistikamt Nord am Mittwoch mitteilte. Das seien 13 Einrichtungen mehr als ein Jahr zuvor. Die Zahl der betreuten Kinder erhöhte sich demnach im selben Zeitraum um 1142. Insgesamt 344 Einrichtungen, also etwa 30 Prozent aller Kitas, hatten den Angaben zufolge mindestens zwölf Stunden pro Tag geöffnet.

© dpa-infocom, dpa:221005-99-15249/3 (dpa)