Großrazzia auf dem Kiez: Durchsuchungen auch im Norden

Hamburg/Kiel. Bei einer Großrazzia auf dem Hamburger Kiez haben Steuerfahnder, Polizei- und Zollbeamte am frühen Mittwochmorgen Clubs, Kneipen und Bordelle auf St. Pauli durchsucht. Insgesamt seien 46 Durchsuchungsbeschlüsse in Hamburg, Schleswig-Holstein und Österreich vollstreckt worden, sagte Oberstaatsanwältin Liddy Oechtering am Mittwoch der dpa. Dabei seien auch Privatwohnungen von insgesamt zehn Beschuldigten durchsucht worden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen der gemeinschaftlichen, bandenmäßigen Hinterziehung von Umsatzsteuer bei der Betreibung von Bordellen. Dabei handele es sich um einen hohen sechsstelligen Betrag.

