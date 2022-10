Handball-Pokalkracher Flensburg gegen Berlin im Livestream

Flensburg (dpa/lno). Das Topduell in der zweiten Runde des deutschen Handball-Pokals zwischen der SG Flensburg-Handewitt und den Füchsen Berlin wird am 19. Oktober im kostenfreien Stream auf der Internetplattform «skysport.de» übertragen. Das teilte der Bezahlsender am Dienstag mit. Die Partie in der Flens-Arena wird um 18.30 Uhr angepfiffen. Beide Teams standen sich bereits am vierten Bundesliga-Spieltag gegenüber. Die hochdramatische Partie endete mit einem 31:31-Unentschieden.

Ebenfalls am 19. Oktober spielen der Zweitligist VfL Lübeck-Schwartau gegen den TBV Lemgo Lippe (19.30 Uhr) und der Bundesligist HSV Hamburg beim TuS Fürstenfeldbruck (20.00 Uhr). Rekordpokalsieger THW Kiel reist am 20. Oktober (19.00 Uhr) zum 1. VfL Potsdam.

