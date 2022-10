Hamburg-Curslack Ehepaar fährt mit Auto in Dove-Elbe und rettet sich auf Dach

Hamburg (dpa/lno). Ein älteres Ehepaar ist mit seinem Auto im Wasser der Dove-Elbe in Hamburg-Curslack gelandet, nachdem es eine Kurve nicht bekommen hat. In der Nacht auf Sonntag konnte sich das Ehepaar auf das Dach des Wagens retten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Beide Senioren blieben unverletzt und wurden von dem Dach des Fahrzeugs gerettet. Auch das Auto wurde aus dem Wasser geholt. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.

