Zwei Hamburger Fußballer mit Kroatien zur U21-EM

Hamburg (dpa/lno). Die Hamburger Fußball-Profis Mario Vuskovic (HSV) und Igor Matanovic (FC St. Pauli) haben sich mit Kroatiens U21-Nationalmannschaft für die Europameisterschaft 2023 qualifiziert. Nach dem 2:1-Hinspielerfolg lag der kroatische Nachwuchs am Dienstagabend gegen die dänische U21 nach regulärer Spielzeit zwar 1:2 hinten. St. Paulis eingewechselter Mittelstürmer Matanovic hatte die Kroaten mit seinem Tor (84. Minute) in die Verlängerung gerettet, die dann torlos blieb. Im fälligen Elfmeterschießen verwandelte HSV-Innenverteidiger Vuskovic als erster Schütze für Kroatien. Matanovic scheiterte zwar mit seinem Versuch am Pfosten, am Ende jubelten die Kroaten dennoch.

© dpa-infocom, dpa:220928-99-928204/4 (dpa)