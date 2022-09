Titelverteidiger Alba Berlin eröffnet Basketball-Saison

Berlin. Titelverteidiger Alba Berlin eröffnet an diesem Mittwoch die neue Saison in der Basketball-Bundesliga. Zehn Tage nach dem Bronzemedaillen-Gewinn der deutschen Nationalmannschaft bei der Heim-EM empfängt der Meister der vergangenen drei Jahre um 19.00 Uhr (Magentasport) die Hamburg Towers. Die Berliner gehen wieder als Favorit auf den Titel in die neue Spielzeit. Der Kader der Hauptstädter hat sich kaum verändert. Allerdings war die Vorbereitung kompliziert, weil viele Profis wie die deutschen Nationalspieler Maodo Lo und Johannes Thiemann bei der Europameisterschaft aktiv waren. Herausforderer Nummer eins von Alba ist erneut Bayern München. Die Bayern treffen in ihrem ersten Spiel am Samstag auf ratiopharm Ulm.

