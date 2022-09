Krankenhäuser schlagen wegen steigender Kosten Alarm

Kiel (dpa/lno). Die Krankenhäuser in Schleswig-Holstein fordern im Rahmen einer bundesweiten Kampagne einen Ausgleich für ihre steigenden Kosten. Anderenfalls würden die Kliniken vor unlösbare Probleme gestellt, sagte der Vorsitzende der Krankenhausgesellschaft Schleswig-Holstein, Heiko Naß, am Dienstag in Kiel. «Die Krankenhäuser dürfen mit den gestiegenen Kosten nicht weiter allein gelassen werden.»

Schleswig-Holsteins Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU) betonte, die Gesundheitsministerkonferenz habe Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) bereits eindringlich zum Handeln aufgefordert.

