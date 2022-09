Studie: Mindestlohn-Anhebung betrifft 160.200 Arbeitnehmer

Hamburg (dpa/lno). Die zum 1. Oktober anstehende Erhöhung des Mindestlohns dürfte sich einer Studie zufolge bei gut 160.200 Arbeitnehmern in Hamburg auf dem Gehaltszettel niederschlagen. So viele Beschäftigte in der Hansestadt verdienen nach am Dienstag veröffentlichten Berechnungen des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung noch weniger als 12 Euro pro Stunde. Sie machen der Studie zufolge 14,7 Prozent der mindestlohnberechtigten Beschäftigen aus. Hamburg liegt damit - zusammen mit Bayern - deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von 17,8 Prozent. Niedriger ist er nur in Baden-Württemberg mit 14,0 Prozent.

