Fünf Schafe ertrunken: Von freilaufenden Hunden erschrocken?

Burg (dpa/lno). Fünf Schafe sind in Burg (Kreis Dithmarschen) in einem Graben ertrunken - die Polizei vermutet, dass ein freilaufender Hund schuld sein könnte. Ein Schäfer habe die Tiere entdeckt, nachdem sie in einen Graben neben ihrer Weide gefallen waren, teilte die Polizei am Dienstag mit. Vermutlich seien sie in Panik durch den Elektrozaun gerannt. Die Gegend sei ein beliebter Ort für Hundebesitzer und ihre Vierbeiner. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Hundebesitzer werden aufgefordert, sich rücksichtsvoll zu verhalten und ihre Tiere nicht unkontrolliert laufen zu lassen.

