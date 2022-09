Wetter Graues und nasses Herbstwetter in Norddeutschland erwartet

Hamburg/Kiel (dpa/lno). In Schleswig-Holstein und Hamburg bleibt es auch am Dienstag überwiegend grau und nass. Bei maximal 13 Grad ist es bewölkt mit Regen und teilweise mit Gewittern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In der Nacht auf Mittwoch sinken die Temperaturen auf 5 bis 10 Grad.

Das Wetter bringt auch am Mittwoch Wolken, Schauer und kurze Gewitter mit sich. Erst am Abend können die Norddeutschen mit einer Auflockerung rechnen. Die Temperatur klettert höchstens auf 12 bis 14 Grad.

